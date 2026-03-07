Haberler

Victor Osimhen, bu sezonki 18. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş ile oynanan derbide attığı golle bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı. Müsabakada sarı-kırmızılıların tek golünü atan Osimhen, Süper Lig'de 11. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 39. dakikasında Leroy Sane'nin ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 11. golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 7 golü bulunan Nijeryalı futbolcu bu sezonki gol sayısını da 18'e çıkardı.

Osimhen ayrıca kariyerinde Beşiktaş'a da 2. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika saha kaldı. - İSTANBUL

