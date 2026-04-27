Victor Osimhen: Antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan geri döndüğü için ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu aktaran Osimhen, "Öncelikle doktorlara ve sağlık ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir iş çıkardılar ve en iyi şekilde dönmemi sağladılar. Tabii ki yüzde 100 olarak dönmem imkansız. Hemen başlamak istedim ben. Psikolojik olarak da beni çok iyi hazırladılar. Takım arkadaşlarım da bana inandılar. Bugün benim dönüşümle ilgili değil tüm takım olarak iyi mücadele etmemiz ve taraftarımızla da ilgiliydi. Kupada onları hayal kırıklığına uğratmıştık. Şu an takımımla birlikte oynadığım oyundan gurur duyuyorum. Galibiyetten dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYON OLMAYA ÇOK DAHA YAKLAŞTIK'

Şampiyonluğa çok yaklaştıklarını vurgulayan Victor Osimhen, "Her takıma karşı gol atabilirim şans gelirse. Bu benim işim ve bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Takımı tebrik etmek lazım öncelikle. Mental olarak nasıl hazır olduğumuzu gösterdik. Hedefimize, şampiyon olmaya çok daha yaklaştık diyebiliriz" sözlerini sarf etti.

'SAMSUNSPOR ÇOK KALİTELİ BİR RAKİP'

Sezon sonuna kadar her maçı kazanmak istediklerini belirten golcü futbolcu, "Bence çok fazla fark etmez. Samsunspor çok kaliteli bir rakip. Bundan sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Şampiyonluğun dışında da sezonun iyi bitmesi açısından her maçı kazanmak istiyoruz ve her rakibi önemseyeceğiz. Samsunspor maçı zor olacak ama iyi bir şekilde hazırlanacağız" dedi.

Kolundaki sakatlık sebebiyle sargıyla oynamasının gündem olması hakkında konuşan Osimhen, "İnternette çok araştırma yapmıyorum, çok bakmıyorum. Tesise geldiğimiz zaman bana bahsettiler. Ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler. Böyle bir şeyden şikayet etmeleri bana çok mantıklı gelmemişti. Ben buraya geldim, golümü attım. En iyi şekilde mesajımı verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu kulüp yönetimiyle, hocasıyla, taraftarıyla, etrafındaki her bağı ve bağlamıyla saygıma sahip bir kulüp. Fırsat olduğu her zaman bu armayı korumak istiyorum. Bunu gerçekten kalbimden gelerek söylüyorum"

'ANTRENMANLARDAKİNDEN DAHA AZ YORULDUK BU MAÇTA'

Fenerbahçe karşısında antrenmanlardakinden daha az yorulduklarını dile getiren Osimhen, "Kupada mağlup olduktan sonra sonraki maça daha hırslı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyordu. Soyunma odasında konuştuk. 'Bu maç oldu bitti artık ve arkamızda kaldı' diye kendimizi motive etmek istedik. Sonrasında hocamız ekibiyle birlikte bizi motive etti. Bu maçtan önceki her antrenmanda çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçtan bile daha hırslı ve istekli olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu rakibimize bütün saygımla söylüyorum ama gerçekten antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta. Bir takım olarak iyi hazırlanıp, sezon sonuna bu şekilde devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı