Galatasaray, Victor Osimhen'in ameliyat edildiğini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, golcü futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Liverpool mücadelesinde sakatlandığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Victor Osimhen, Liverpool mücadelesinin ilk yarısında koluna darbe almış, ilk tetkiklerin ardından golcü futbolcunun kolunda kırık meydana geldiği açıklanmıştı.