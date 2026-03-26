Verstappen, basın toplantısında gazeteciyi odadan kovdu

Formula 1 pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'si öncesi basın toplantısında Guardian muhabirinin odayı terk etmesini istedi. Bu durum, geçmişteki bir yarışta sorulan tartışmalı bir soru ile ilgili olarak yaşandı.

Red Bull'un misafirhanesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen 28 yaşındaki Hollandalı pilot, basın toplantısı başlamadan Guardian muhabirini kastederek, "Bir saniye, o gitmeden konuşmuyorum." dedi.

Hollandalı pilot, tavrının geçen sezon Abu Dabi'deki son yarışın ardından Guardian muhabirinin sorusuyla ilgili olduğunu doğruladı.

McLaren pilotu Lando Norris'in Verstappen'in önünde 2 puan farkla şampiyonluğa ulaştığı Abu Dabi Grand Prix'sinin basın toplantısında Guardian muhabiri Giles Richards, Hollandalı pilota Barselona Grand Prix'sinde George Russell ile çarpıştığı kazayla ilgili pişmanlığının olup olmadığını sormuştu.

Verstappen, o kazanın ardından yarışta zaman cezası almış ve 9 puan kaybetmişti.

Hollandalı pilot soruya, "Sezondaki diğer tüm şeyleri unutuyorsun. Bahsettiğin tek şey Barselona. Bu sorunun geleceğini biliyordum. Şimdi bana aptalca sırıtıyorsun." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

