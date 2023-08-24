Verratti, Galatasaray'a mı geliyor? Okan Buruk cevabı İtalyanca verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde maçının ardından İtalyan televizyonuna röportaj verdi. Marco Verratti ile ilgili gelen soruya İtalyanca cevap veren deneyimli hoca, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zaniolo'da olduğu gibi transferin son günlerine kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası İtalyan televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların PSG'den Marco Verratti ile ilgilendiği iddiaları sorulan Buruk, İtalyanca verdiği cevapta, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor." dedi.

"O HARİKA BİR OYUNCU"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zaniolo'da olduğu gibi transferin son günlerine kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Marco Verratti'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro. İtalyan futbolcu, geçen sezon 40 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.