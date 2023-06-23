Verilen ceza belli oldu! UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

UEFA, Sevilla maçında yaşananlar nedeniyle verilen cezayı kabul etmeyen Fenerbahçe'nin itirazını reddetti. Buna göre, sarı-lacivertlilerin, iç sahada oynayacağı ilk maçında bir tribünü bloke olacak.

UEFA, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sevilla maçında yaşananlar nedeniyle verilen cezaya itirazını reddetti. Verilen cezaya göre sarı-lacivertlilerin iç sahada oynayacakları ilk maçında bir tribünü bloke olacak.

UEFA, İTİRAZI REDDETTİ

UEFA, Fenerbahçe'nin, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin euro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin konuk ettiği Sevilla karşılaşmasının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe, Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

TRİBÜN BLOKE OLACAK

Verilen cezaya göre, sarı lacivertlilerin iç sahada oynayacağı ilk maçında bir tribünü bloke olacak.