Vefa Küçük, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığı adaylığından çekildi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için dün adaylığını açıklayan Vefa Küçük, kararından vazgeçti.

ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için daha önce adaylığını açıklayan Vefa Küçük, bu kararından vazgeçti ve adaylıktan çekildi.

SEÇİM 27 NİSAN'DA

Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklamıştı. Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi 27 Nisan tarihinde yapılacak.