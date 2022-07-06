Vedat Muriqi "Yeni takımı Galatasaray" diyenleri ters köşe yaptı! Club Brugg'e imza atması an meselesi
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Adı sık sık Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi'in, Club Brugge'e transferi an meselesi. Lazio forması giyen Kosovalı golcü için Belçika ekibinin 9 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği belirtildi.
Geçen sezonun devre arasını Mallorca'da kiralık geçiren ve bonservisi Lazio'da olan Vedat Muriqi, Club Brugge'e transfer olmaya hazırlanıyor.
YENİ ROTASI BELÇİKA
Sporx'in Voetbal Primeur'dan aktardığı habere göre, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge'nin Kosovalı futbolcuyu da kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi. Club Brugge'nin bu transfer için Lazio'ya bonservis olarak 9 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği kaydedildi.
SEZONUN YARISINI LA LIGA'DA GEÇİRDİ
Geçen sezonun yarısını Lazio'da geçiren Vedat Muriqi burada 1 asist yaparken hiç gol atamadı. Kosovalı golcü sezonun ikinci yarısını geçirdiği Mallorca'da ise 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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