Vedat Muriqi transferi büyük kriz yarattı! Konu FIFA'ya taşınıyor - Haberler

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Vedat Muriqi transferi büyük kriz yarattı! Konu FIFA'ya taşınıyor

Haberler.com - Spor
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İtalya Seria A ekibi Lazio, tüm anlaşmaların yapılmasına rağmen Vedat Muriqi'in sağlık sorunlarını gerekçe göstererek transferi iptal eden Club Brugge'ü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Lazio, Kosovalı golcüyü tekrar kontrolden geçirerek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kanıtladı.

Süper Lig devleriyle sıkça ismi anılan Kosovalı golcüyü kadrosuna katacak olan Club Brugge sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu transferden vazgeçti. Club Brugge'e transferi sağlık testleri nedeniyle iptal edilen Vedat Muriqi'in kulübü Lazio ise konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.

Vedat Muriqi transferi büyük kriz yarattı! Konu FIFA'ya taşınıyor

SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI KANITLANDI

Club Brugge'ün sağlık sorunlarını sebep göstererek bu transferi rafa kaldırma isteğinin ardından Lazio harekete geçti. Sporx'de yer alan habere göre, Vedat Muriqi, kulübü Lazio tarafından tekrar sağlık testinden geçirildi. Bu testler sonucunda Vedat Muriqi'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı kanıtlandı. Futbol oynamak için mükemmel durumda olduğu kanıtlanan Muriqi'in transferinin sebepsiz yere iptal edildiğine yönelik şikayetin ise Lazio tarafından FIFA'ya yapılacağı İtalyan basını tarafından aktarıldı.

Haberler.com - Spor

Vedat Muriqi Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Musti40 :

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mahalle sakini:

Bu adamı yere göğe sığdıramayan skor yazarları nerede ? Saçı başı ağarana kadar sporun içinde yaşayıp zerre kadar futboldan anlamıyan kendine spor yazarı diyen tiplerle dolu medya.

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