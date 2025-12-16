Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe'de, maç sonrası dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin, yeniden Fenerbahçe forması giymek için kulübe mesaj gönderdiği öne sürüldü.

ARA TRANSFERDE GOLCÜ ARAYIŞI

Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet takviyesiyle güçlendirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilere, eski yıldızlarından haber geldiği iddia edildi.

"BEN GELMEYE HAZIRIM"

Beyaz TV'de Devrim Zengi'nin aktardığı bilgilere göre Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transfer için mesaj gönderdi. Kosovalı golcünün, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşın. Kulübüm 25 milyon Euro bonservis istiyor" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

MALLORCA'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bu sezon Mallorca formasıyla başarılı bir grafik çizen Vedat Muriqi, ligde çıktığı 15 maçta 9 gollük skor katkısı sağladı ve takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 36 resmi maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Sarı-lacivertli kulüp, 2019 yazında 5,6 milyon Euro bedelle transfer ettiği golcüyü, bir yıl sonra Lazio'ya 21 milyon Euro karşılığında satmıştı.

AVRUPA SONRASI YENİDEN YÜKSELİŞ

İtalya'da beklentileri karşılayamayan Muriqi, 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Mallorca'da yeniden çıkış yakalayarak takımın yıldızlarından biri haline geldi.