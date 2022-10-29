Vedat Muriqi alev aldı! La Liga'da 10 maçta ulaştığı gol sayısıyla dev listeye damga vurdu

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, La Liga'nın 12. haftasında 1-1 sona eren Espanyol maçında da fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Kosovalı santrfor bu sezon 10. maçında 6. golünü attı. Muriqi, La Liga gol krallığında 4. sırada bulunuyor, zirvede ise 12 gol ile Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski var.

La Liga'nın 12. haftasında Mallorca, sahasında Espanyol ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken Vedat Muriqi yine boş geçmedi.

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Karşılaşmanın 48. dakikasında Mallorca, Vedat Muriqi ile 1-0 öne geçti. Espanyol ise 70. dakikada Jose Carlos Lazo ile eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MURIQI DURDURULAMIYOR

Mallorca'da Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde dikkat çeken bir performans sergilemeye devam ediyor. Kosovalı santrfor bu sezon çıktığı 10 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. Muriqi, La Liga gol krallığında 4. sıraya yükselirken, zirvede 12 gol ile Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski var.