Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

İspanya La Liga 14. hafta maçında Mallorca ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mallorca Son Moix Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

VEDAT MURIQI'DEN 4 DAKİKADA İKİ GOL

Mallorca'nın golleri 62 ve 66. dakikada yıldız oyuncu Vedat Muriqi'den geldi. Vedat Muriqi, bu sezonki 8. golünü kaydetti.

OSASUNA BERABERLİĞİ UZATMALARDA BULDU

Osasuna'ya beraberliği getiren golleri ise 82. dakikada Raul Garcia ve 90+2. dakikada Flavien-Enzo Boyomo kaydetti.

SON OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 13'e yükseltti. Osasuna ise 12 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca, deplasmanda küme hattında yer alan Real Oviedo ile karşılaşacak. Osasuna, kendi sahasında son sıralarda bulunan Levante'yi konuk edecek.