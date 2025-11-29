Haberler

Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Mallorca, konuk ettiği Osasuna ile 90+2'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Mallorca'nın golleri Vedat Muriqi'den geldi.

  • Vedat Muriqi, 62. ve 66. dakikalarda gol atarak bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.
  • Mallorca ile Osasuna arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Mallorca'nın puanı 13'e, Osasuna'nın puanı 12'ye yükseldi.

İspanya La Liga 14. hafta maçında Mallorca ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mallorca Son Moix Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

VEDAT MURIQI'DEN 4 DAKİKADA İKİ GOL

Mallorca'nın golleri 62 ve 66. dakikada yıldız oyuncu Vedat Muriqi'den geldi. Vedat Muriqi, bu sezonki 8. golünü kaydetti.

OSASUNA BERABERLİĞİ UZATMALARDA BULDU

Osasuna'ya beraberliği getiren golleri ise 82. dakikada Raul Garcia ve 90+2. dakikada Flavien-Enzo Boyomo kaydetti.

SON OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 13'e yükseltti. Osasuna ise 12 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca, deplasmanda küme hattında yer alan Real Oviedo ile karşılaşacak. Osasuna, kendi sahasında son sıralarda bulunan Levante'yi konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar

15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.