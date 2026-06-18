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Vedat Muric, İstanbul'a geldi

Vedat Muric, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu Vedat Muric, İstanbul'a gelerek taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu Vedat Muric, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Kosovalı santrforu, bir grup taraftar alkışlarla karşıladı.

Taraftarları selamlayan tecrübeli golcü, ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

32 yaşındaki santrfor, geçen sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Süha Gür
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