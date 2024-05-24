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VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor'u konuk edecek

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Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük, son hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Yılport Samsunspor kazanmıştı.

Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük, 38'inci ve son hafta karşılaşmasında yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.

Ligde 37 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, topladığı 37 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

Konuk ekip Yılport Samsunspor ise 37 haftada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Yılport Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Samsunspor Spor Güncel Haberler

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