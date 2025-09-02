Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamalarında yer almayan deneyimli savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu.

VASCO DA GAMA'YA TRANSFER OLDU

Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama, 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Carlos Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Brezilya ekibi, bu transfer için Sarı-kırmızılılara 750 bin euro ödeyecek. Vasco da Gama, Cuesta'yı sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp transfer etmek isterse Galatasaray'da 2 milyon 250 bin euro daha ödeme yapacak.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

''Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cuesta, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta gol katkısı sağlayamadı.