Varto'da Voleybol Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Varto'da Voleybol Kursu Yoğun İlgi Görüyor
Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen voleybol kursu, uzman antrenörler eşliğinde her yaştan sporcuya eğitim vererek, fiziksel gelişim ve takım ruhu ön plana çıkarıyor. Sporun, gençlerin sağlıklı yaşamlarına katkıda bulunma hedefiyle bu kurslar düzenleniyor.

Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol kursu, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla sürüyor.

Varto Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurslara her yaştan sporcu katılırken, antrenmanlarda temel teknikler, oyun kuralları ve takım çalışmasına yönelik eğitimler veriliyor. Sporcular, hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de voleybol alanında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Uzman antrenörler gözetiminde haftanın belirli günlerinde devam eden antrenmanlar, sporcu ailelerinden de büyük ilgi görüyor. Aileler, çocuklarının spora yönelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, sporun gençlerin fiziksel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Gençlerimizin spora yönelmesi bizleri mutlu ediyor. Varto'da düzenlenen bu kurslar sayesinde çocuklarımız hem disiplinli bir şekilde spor yapmayı öğreniyor hem de takım ruhunu kazanıyor. Amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek" dedi. - MUŞ

