Haberler

Varto'da Tenis Antrenmanlarına Yoğun İlgi

Varto'da Tenis Antrenmanlarına Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde gençlerin tenis antrenmanlarına katılımı artıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanların gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor salonunda tenis antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde aralıksız devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporu tabana yayma ve gençleri farklı branşlara yönlendirme çalışmaları çerçevesinde, Varto'da tenis branşına olan ilgi her geçen gün artıyor. Uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlara çok sayıda sporcu katılım sağlıyor.

Gençlerin spora yönlendirilmesi ve farklı branşlarda gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla sürdürülen çalışmalara ilginin her geçen gün arttığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, "Varto ilçemizde tenis branşına olan ilgi bizleri oldukça memnun ediyor. Uzman antrenörlerimiz nezaretinde yapılan antrenmanlara gençlerimizin yoğun katılım göstermesi, spora olan ilgilerinin her geçen gün arttığını gösteriyor" dedi.

Kılıç, gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan sportif etkinliklerin il genelinde yıl boyunca devam edeceğini belirterek, "Amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onları sporla buluşturmak ve geleceğe sağlıklı bireyler olarak hazırlamaktır" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Paramount Otel'e TMSF kayyum olarak atandı

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda lüks otele kayyum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.