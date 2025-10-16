Varto'da Tenis Antrenmanlarına Yoğun İlgi

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor salonunda tenis antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde aralıksız devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporu tabana yayma ve gençleri farklı branşlara yönlendirme çalışmaları çerçevesinde, Varto'da tenis branşına olan ilgi her geçen gün artıyor. Uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlara çok sayıda sporcu katılım sağlıyor.

Gençlerin spora yönlendirilmesi ve farklı branşlarda gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla sürdürülen çalışmalara ilginin her geçen gün arttığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, "Varto ilçemizde tenis branşına olan ilgi bizleri oldukça memnun ediyor. Uzman antrenörlerimiz nezaretinde yapılan antrenmanlara gençlerimizin yoğun katılım göstermesi, spora olan ilgilerinin her geçen gün arttığını gösteriyor" dedi.

Kılıç, gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan sportif etkinliklerin il genelinde yıl boyunca devam edeceğini belirterek, "Amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onları sporla buluşturmak ve geleceğe sağlıklı bireyler olarak hazırlamaktır" ifadelerini kullandı. - MUŞ