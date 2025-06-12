Varto'da Kort Tenisi Kursları Gençlerin İlgi Odağı

Varto'da Kort Tenisi Kursları Gençlerin İlgi Odağı
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Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen kort tenisi kursları, gençlerin yoğun katılımı ile devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan kurslar, katılımcıların tenis becerilerini geliştirmeye ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı oluyor.

Muş'un Varto ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kort tenisi kursları, yoğun katılım ile aralıksız devam ediyor.

Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği kort tenisi kursları, ilçe genelinde gençlerden büyük ilgi görüyor. Uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen antrenmanlar, katılımcıların tenis becerilerini geliştirmesine ve sporla iç içe bir yaşam sürmesine imkan tanıyor.

Kursiyerler, tenis tekniklerini öğrenip fiziksel kondisyonlarını artırarak keyifli vakit geçiriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Akdaş, kort tenisinin ilçede yaygınlaşmasının sevindirici olduğunu belirtti. Müdür Akdaş, "Kort tenisi, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sunan bir branş. Varto'da bu spora olan ilginin her geçen gün artması bizi mutlu ediyor. Hedefimiz, daha fazla gencimizi kortlarla buluşturmak ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine katkı sunmak. Aynı zamanda disiplin, özgüven ve mücadele ruhu gibi değerleri de bu spor aracılığıyla gençlerimize kazandırmak istiyoruz. İlçemizdeki tüm çocuk ve gençleri bu tür kurslara katılmaya davet ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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