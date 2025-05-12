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Vanspor ve Aksarayspor Play-Off Maçında Berabere Kaldı

Vanspor ve Aksarayspor Play-Off Maçında Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur ilk maçında Vanspor, 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Okan Eken ve Harun Kavaklıdere (Vanspor), Ahmet Abdullah Çakmak ve İbrahim Yıldız (Aksarayspor) tarafından atıldı.

Vanspor Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur ilk maçında ağırladığı 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Azem Zorlu, Faruk Yağlı

Vanspor: Taha Cengiz Demirtaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici (Hasan Bilal dk. 61), Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Samed Ali Kaya dk. 86), Eyüp Akcan (Serkan Odabaşoğlu dk. 69), Harun Kavaklıdere (Batuhan Kör dk. 61), Mert Örnek (Medeni Bingöl dk. 86), Okan Eken

Aksarayspor: Ali Türkan, Oğuzhan Açıl (Ercan Yazıcı dk.73), Onur Ramazan Toprak, İbrahim Yılmaz (Yasin Abdioğlu dk 90+4), Atamer Bilgin, Ahmet Kağan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak, Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün (Şahin Fıstıkçı dk. 83), Abdurrahman Canlı, Onur Ural (Doğan Ateş dk. 73)

Goller: Okan Eken (dk. 37), Harun Kavaklıdere (dk. 40) (Vanspor), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 10), İbrahim Yıldız (dk. 53) (Aksarayspor)

Sarı kartlar: Sabahattin Destici, Bekir Can Kara, Yusuf Abdioğlu (Vanspor), Sezer Yıldırım, Abdurrahman Canl, Ahmet Kağan Malatyalı, Doğan Ateş (Aksarayspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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