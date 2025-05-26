Vanspor Maçının Tatili Sevinçle Kutlandı

Vanspor Maçının Tatili Sevinçle Kutlandı
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Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK'nın play-off yarı final rövanş maçı tatil edildi. Maçın tatil edilmesinin ardından Vanspor taraftarları Van'da sevinç gösterileri yaptı.

TÜRKİYE 2'nci Lig play-off yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK maçının tatil edilmesinin ardından Van'da Vanspor taraftarları caddelerde sevinç gösterileri yaptı.

Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK, 2'nci Lig'de play-off rövanş maçında karşı karşıya geldi. Gergin başlayan maç öncesinde Vanspor futbolcularına ve son olarak ikinci yarının 56'ncı dakikasında tribünden atılan ve yardımcı hakemin başına isabet eden yabancı cisim nedeniyle maç yarıda kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk soyunma odasına giderek maçı tatil etti. Elazığspor 1-0 öndeyken maçın yarıda kalması sebebiyle maç ile ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

İlk maçı 4-1 kazanan Van'da, maçın izlenmesi için bugün Kent Meydanında dev ekran kuruldu. Vanlıların büyük ilgiyle izlediği maçın tatil edilmesinin ardından vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. Kentin en işlek caddelerinde havai fişek atıp konvoy oluşturan Vanlılar saatlerce şehirde tur attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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