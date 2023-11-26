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Vanspor FK, Nazilli Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, evinde ağırladığı Nazilli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Van Spor'un gollerini 67. dakikada Hasan Bilal ve 90+2. dakikada Mehmet Can Davarcıoğlu kaydederken, konuk takımın golleri ise 80. dakikada Barış Örücü ve 90+6. dakikada Ahmet Gökbayraktan geldi.