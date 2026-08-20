Vanspor, Ilias Alhaft'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, sağ kanat oyuncusu Ilias Alhaft'ı transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, sağ kanat oyuncusu Ilias Alhaft'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Ilias Alhaft'a kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA