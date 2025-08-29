Vanspor FK, Bandırmaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Vanspor FK, Bandırmaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
1. Lig'de oynanan karşılaşmada Vanspor FK, taraftarların cezası nedeniyle maça katılamadığı Bandırmaspor'a 2-1 yenildi. Bandırmaspor'un gollerini Douglas Tanque kaydederken, Vanspor FK'nın golü Ivan Cedric'ten geldi.

1'İNCİ Lig'de mücadele eden Vanspor FK, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar maça alınmadı. Kıyasıya geçen karşılaşma Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Vanspor FK - Bandırmaspor karşılaşmasını Hakem Davut Dakul Çelik yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlar maça alınmadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Bandırmaspor 11 ve 45'nci dakikalarda Douglas Tanque'nin attığı 2 golle öne geçerken, ikinci yarının 52'nci dakikasında Vanspor FK'nın golünü Ivan Cedric attı. Maç Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

