Vanspor FK, Bandırmaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Vanspor FK - Bandırmaspor karşılaşmasını Hakem Davut Dakul Çelik yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlar maça alınmadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Bandırmaspor 11 ve 45'nci dakikalarda Douglas Tanque'nin attığı 2 golle öne geçerken, ikinci yarının 52'nci dakikasında Vanspor FK'nın golünü Ivan Cedric attı. Maç Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.