Vanspor, Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı

Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Osman Zeki Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - VAN