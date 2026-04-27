Vanspor Başkanı Erol Temel: "Kulübü Devretmeye Hazırım"

Haber: İshak KARA

(VAN) - Vanspor Kulübü Başkanı Erol Temel, "Vanspor'u şimdiden devretmeye hazırım. İçimizden daha iyi yapacak bir arkadaşımız varsa buyursun gelsin" dedi.

Temel, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, iki yıldır görevini sürdürdüğünü belirtti. Özellikle Erzurumspor maçından bu yana "her gün linç edildiğini" söyleyen Temel, "Her gün hakaret, her gün küfür ediliyor ve bunların yüzde 80'i de Vanlı değiller" dedi.

Göreve geldiğinde 11-12 ay maaşları ödenmeyen çalışanlar bulunduğunu anlatan Temel, şu an için ise yalnızca bir aylık ücretlerin ödenmediğini belirtti.

Ancak hem kulüp hem de şehir tarafından yalnız bırakıldığını savunan Temel, "Ben bu şehrin evladıyım ya. Başka şehir bana küfür ediyor, arkasından benim şehrin insanları destek veriyorlar. Ben küfrü hak edecek hiçbir şey yapmadım. Benim başım dik, anlım aktır. Şerefimle geldim, şerefimle de giderim. Borcum varsa borcumu da öderim" diye konuştu.

Sezon sonuna kadar futbolculara olan borcun 7 milyon 400 bin lira olduğunu bildiren Temel, Haziran 2025'ten bu yana yaklaşık 330 milyon lira harcadıklarını aktardı.

Temel, "Sponsorluk geliri 150 milyon. Bilet, bağış, TFF, şu bu 18 milyon, yönetim kurulundan gelen 6 milyon, TFF'den gelen 4,5 buçuk milyon, bonservisten gelen 8 milyon. Şahsi 130 milyon para ödemişim. 130 milyon vermeme karşın hergün küfür yiyiyorum. Bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum" dedi.

Yorulduğunu söyleyen Temel, "Vanlılar bize sahip çıkacaklar. Bizim yanımızda olacaklar. Yönetim istifa eder gider. Vanspor'u, zarar verecek kişilere de bırakmam ama bugünden bir karar almışım. Yönetimden ya da dışarıdan herhangi biri çıkıp gelse, gerçekten Vanspor'u şimdiden devretmeye hazırım. İçimizden daha iyi yapacak bir arkadaşımız varsa buyursun gelsin, başım üstüne. Dışarıdan biri gelsin, o da gelsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA