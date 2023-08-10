Van Denizi Bisiklet Festivali Adilcevaz'da devam ediyor

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'na katkı sunmak amacıyla düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali, Adilcevaz ilçesine ulaştı. Bisiklet tutkunları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak için pankart açtı ve Van Gölü çevresindeki turu tamamlamak için pedal çevirmeye devam etti.