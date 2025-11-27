Van'da İlk Çok İp Boylu Kaya Tırmanışı Eğitimi Gerçekleştirildi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) bünyesinde Van'da ilk kez çok ip boylu kaya tırmanışı eğitimi verildi.

Rota Doğa Spor Kulübü tarafından organize edilen eğitim, Üçüncü Kademe Antrenör Nejdet Bozkurt ve Birinci Kademe Antrenör Sedat Karacan rehberliğinde gerçekleştirildi. Sporculara kaya tırmanışının temel teknikleri, güvenlik ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı, emniyet alma yöntemleri, lider tırmanış pratiği, ikiz ip ve çift ip teknikleri gibi çok ip boylu tırmanışın olmazsa olmaz unsurları uygulamalı şekilde aktarıldı. 12 sporcunun katıldığı tırmanış sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, risk yönetimi, rota planlaması ve saha değerlendirmesi üzerine detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Konuya ilişkin konuşan Birinci Kademe Antrenör Sedat Karacan, eğitimin amacının sporcuları bilinçli, güvenli ve daha donanımlı hale getirmek olduğunu belirterek, Rota Doğa Spor Kulübü'nün bölgede dağcılık sporunun gelişimi için önemli adımlar atmaya devam ettiğini ifade etti. Karacan, çok ip boylu tırmanış eğitimlerinin özellikle dağcılıkta uzmanlık gerektiren alanlardan biri olduğuna söyledi.

Rota Doğa Spor Kulübü, eğitimi başarıyla tamamlayan tüm sporcuları tebrik ederken, bölgedeki sporcuların gelişimi için farklı branşlara yönelik yeni eğitim programlarının da kısa süre içinde hayata geçirileceğini bildirdi. - VAN