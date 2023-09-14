Van'da düzenlenen Akdamar Cup Tenis Turnuvası'nda finalistler belli oldu

Van'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası"nda finalistler belli oldu.

İpekyolu ilçesindeki 75. Yıl Tenis Kortları'nda oynanan turnuvanın dördüncü gününde sporcular, finale kalabilmek için mücadele etti.

Çekişmeli geçen maçlar sonunda tek erkeklerde Ziya Ayberk Aydın ile Kerem Genç, tek kadınlarda ise Adiya Omarbek ile Polina Isakova finale yükseldi.

Çift erkeklerde ise Ziya Ayberk Aydın-Kerem Genç ile Ansar Niyetkaliyev-Zhantore Sanzharuly, çift kadınlarda Aleksandra Barmicheva-Adiya Omarbek ile Ana Chachkhunashvılı-Polina Isakova ikilisi final müsabakasında karşılaşmaya hak kazandı.

Turnuva, yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi ve turnuva koordinatörü İshak Feyat, turnuvaya ilginin her sene arttığını söyledi.

Bir sonraki organizasyonda hem katılan ülke sayısını hem de sporcu sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Feyat, "Turnuvanın birinci amacı Van kültürünü ve tarihi yerlerini ön plana çıkarmaktı. Buradaki hedefimize ulaşmış olduk. Buraya gelen Türk ve yabancı sporcularımız mutlu bir şekilde ayrılacaklar. Van halkının misafirperverliğini gördüler. Burada çok güzel anılar biriktirdiler." dedi.

Turnuvaya Kocaeli'nden katılan 12 yaşındaki sporcu Talha Emin Bulut ise "Turnuva çok güzel geçti. Daha önce 10 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim ileride dünya sıralamasına girmek. Burada bize yardımcı olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen 14 yaşındaki Mihrümah Tuanna Şirin de turnuvanın çok güzel geçtiğini ve Van'ın tarihi yerleri ile yemeklerini çok sevdiğini belirtti.