Van'da 5. Bisiklet Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen bisiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında sporseverler, Edremit Meydanı'na kadar bisiklet sürdü.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen bisiklet festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Avrupa Hareketlilik Haftası" çerçevesinde 5'inci kez bisiklet festivali düzenlendi. Havalimanı Kavşağı'nda bir araya gelen sporseverler, Edremit Meydanına kadar bisiklet sürdü. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, festivalin beşincisini düzenleyerek geleneksel hale getirildiğini ifade etti. Etkinlikte sporseverlerin yaklaşık 11 kilometrelik yolda bisiklet sürdüğünü belirten Say, "Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde beşincisini düzenlediğimiz festivalimize, gönüllüler, pedalşörler, Vangölü Aktivistleri, bireysel katılanlar, hocalarımız, doktorlarımız tabir yerindeyse tüm bisiklet severler Edremit sahilinde buluştu. Hava alanı kavşağında başlayıp yaklaşık 11 kilometrelik mesafeyi kat ettik" dedi.

Edremit Belediyesi olarak 2019 yılından beri bisiklet etkinliğini kesintisiz devam ettirdiklerinin altını çizen Başkan Say, "Zaman zaman çeşitli spor aktivitelerini bu meydanda yapıyoruz ama bugün özellikle bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan'ın vurgusunu yaptığı ve tüm dünyanın örnek aldığı sıfır atık çalışmasının aslında bisiklet kısmı da bir parçası oldu. Fosil atıkları ve sıfır atığı ne kadar azaltabilirsek, bu noktada çevremizi korumuş oluruz. Bir taraftan Van Gölümüzü bir taraftan çevremizi korumak anlamında farkındalık oluşturmak istedik. Bu etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise "Sağlıklı hayatın temelinde hareket var. Bu günde bu etkinlik buna vurgu yapıyor. Sağlıklı bir yaşam için hareket etmeliyiz, yürümeliyiz ve bisiklet sürmeliyiz. Ben bu çerçevede Edremit Belediye'sine bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, bu tür etkinliklerin destekçisi olduklarını vurgulayarak, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Edremit Belediyesi'ne teşekkür etti. - VAN