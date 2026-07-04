Haberler

Kırkpınar'da efsane başpehlivanların şanına yakışır organizasyon

Kırkpınar'da efsane başpehlivanların şanına yakışır organizasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleneğe ve efsane başpehlivanların şanına yakışır bir atmosferde sürdüğünü belirtti. Üç gün boyunca yaklaşık 15 bin seyircinin takip edeceği organizasyonun, Kırkpınar ruhunu yansıttığını vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Kırkpınar'ın ruhuna ve efsane başpehlivanların şanına yakışır şekilde devam ettiğini belirtti.

Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden güreşlerin ikinci gün müsabakalarını takip eden Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın 665 yıldır kesintisiz sürdürülen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın dünyada benzeri bulunmayan bir değer olduğunu ifade eden Sezer, "Hem bizim geleneğimizi hem de değerlerimizi yansıtan, bizim açımızdan çok önemli bir değer burası. Bu manada çok heyecanlıyız. Hem güreşçileriyle, hem seyircisiyle, hem cazgırıyla, hem davulcusuyla gerçekten muhteşem bir atmosfer var." dedi.

Üç gün boyunca yaklaşık 15 bin seyircinin tribünlerden güreşleri takip edeceğini belirten Sezer, Kırkpınar'ın güçlü bir taraftar kitlesine sahip olduğunu dile getirdi.

Organizasyonun Kırkpınar'ın ruhuna uygun şekilde sürdüğünü vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Kırkpınar'ın ruhuna yakışır, Kırkpınar'daki efsane başpehlivanlarımızın şanına yakışır bir şekilde bu sene de güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Hem katkı verenlere hem burada güreşenlere hem de seyirci olarak gelenlere, tüm yağlı güreşseverlere teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Sezer, Kırkpınar geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "İnşallah daha nice 665 yılları bu aziz milletimiz görür ve bu dualı çayırda dualarla beraber mertliğin, yiğitliğin ve centilmenliğin sergilendiği nice güreşleri hep birlikte seyrederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı

Beşiktaş'ta can pazarı! Bir anda sulara kapıldı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Tırın altına giren otomobilden acı haber
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret