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Vali Aydoğdu, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan futsal takımını ağırladı

Vali Aydoğdu, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan futsal takımını ağırladı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 102 takım arasında ilk 8'e girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan İzzetpaşa Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımı'nı kabul ederek sporcuları tebrik etti ve başarılar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İzzetpaşa Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımı'nı kabul ederek sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile birlikte, 102 takımın mücadele ettiği turnuvada ilk 8 takım arasına girme başarısı gösteren İzzetpaşa Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımı'nı makamında kabul etti.

Sporcularla bir süre sohbet eden Aydoğdu, takımın gösterdiği başarının gurur verici olduğunu belirterek, azim, gayret ve kararlılıkla çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil edecek sporculara başarılar dileyen Aydoğdu, kentte uygulanan Değer Erzincan Spor Okulları Projesi'nin gençlerin sportif ve kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Gençlerin elde ettiği başarıların projenin olumlu sonuçlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Aydoğdu, sporcuların hem akademik hem de sportif alanlardaki başarılarıyla akranlarına örnek olduğunu söyledi.

Programda sporculara çeşitli hediyeler verilirken, antrenörler ve okul idarecilerine de başarı belgesi takdim edildi. Aydoğdu, emeği geçen eğitimci ve spor yöneticilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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