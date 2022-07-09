Valerien Ismael: Genç oyuncular iyi iş çıkardı

Valerien Ismael, kilit oyuncuları takımda tuttuklarını ifade ederek, "Transferler yaparak üzerine de koyduk. Milli takımdan dönen oyuncularımız Gezzal, N'Koudou biraz geç katıldılar, Cisse yine yeni transfer geç katıldı. Bu oyunculara takıma entegre etmek için zaman lazım. Hazırlık maçları oynayacağız, şu ana kadar iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Transferle ilgili biraz bekleyip göreceğiz. Çünkü kiradan dönenler de var aynı zamanda. Salih ve Tyler örneği gibi. Bu futbolcularımızı da değerlendirip onlara da fırsat vereceğiz" şeklinde konuştu.