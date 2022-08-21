Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael bu mücadelede Necip Uysal ve Muleka'ya ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Alanyaspor karşısında 3 farklı üstünlüğü koruyamayan siyah-beyazlılar, İstanbul ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne