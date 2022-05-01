Valerien Ismael canlı yayında Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu yerden yere vurdu: Bu kabul edilemez

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, futbolcusu Valentin Rosier'e tepki gösterdi.

"DAHA DİSİPLİNLİ OLMASI GEREKİYORDU"

Rosier'in sarı kart görmemesi gerektiğini belirten Ismael, "Rosier, bugün sarı kartı görmeyebilirdi. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu. Rosier, bizim sistemimiz için önemli bir oyuncu. En iyi oyuncularımızdan biri hatta." dedi.

"DERBİYİ DÜŞÜNMEDEN BU MAÇI OYNAMALIYDIK"

Karşılaşmayı da değerlendiren Fransız hoca, "Henüz daha tatile çıkmadık. Bu oyunu %80 ile oynayamayız. Önemli bir Fenerbahçe maçı var. Forma giyen herkes elinden geleni vermeli. Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Takımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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