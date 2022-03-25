Valerien Ismael, Beşiktaş'ta fırtına gibi başladı! Ayağının tozuyla ilk kuralı koydu

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı. Bu akşam takımın başında ilk antrenmanına çıkan Fransız hoca, hızlı bir başlangıç yaptı.

3-4-3 SİSTEMİNİ İLAN ETTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Yeni hoca, yarın saat 11.00'deki idman için takımın sabah 08.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazır olmasını istedi. Ismael ilk açıklamasında 3-4-3 sisteminde uzmanlaştığını vurgulayarak, Beşiktaş'ın düzenini de resmen ilan etti.

FUTBOLCULARIN PESTİLİ ÇIKTI

Elde edilen bilgiye göre Ismael, bugün ilk idmanda 45 dakikalık bir çalıştırma yaptı. Çalışmanın sonunda oyuncuları oldukça yorulduğu öğrenildi. Tabiri caizse futbolcuların pestilleri çıktı.

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