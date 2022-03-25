Valerien Ismael, Beşiktaş'ta fırtına gibi başladı! Ayağının tozuyla ilk kuralı koydu
- Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, ilk idmanda koyduğu kuralla dikkat çekti. Fransız hoca, sabahları 06.30'da kendisinin tesislerde hazır olacağını belirtirken, saat 11.00'de başlayacak antrenmanlarda da takımın 08.00'de sahada hazır olmasını istedi.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı. Bu akşam takımın başında ilk antrenmanına çıkan Fransız hoca, hızlı bir başlangıç yaptı.
3-4-3 SİSTEMİNİ İLAN ETTİ
Ajansspor'da yer alan habere göre, Yeni hoca, yarın saat 11.00'deki idman için takımın sabah 08.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazır olmasını istedi. Ismael ilk açıklamasında 3-4-3 sisteminde uzmanlaştığını vurgulayarak, Beşiktaş'ın düzenini de resmen ilan etti.
FUTBOLCULARIN PESTİLİ ÇIKTI
Elde edilen bilgiye göre Ismael, bugün ilk idmanda 45 dakikalık bir çalıştırma yaptı. Çalışmanın sonunda oyuncuları oldukça yorulduğu öğrenildi. Tabiri caizse futbolcuların pestilleri çıktı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022