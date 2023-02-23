Valencia'dan Fenerbahçelileri şok eden sözler: Kesinlikle Emelec'e dönerim

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia, Ekvador basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski kulübü Emelec'e dönüp dönmeyeceği sorulan Valencia, "Evet, Emelec'e dönerim. Kesinlikle, önce sözleşmeyi imzalar, sonra bana ne kadar ödemek istediklerini sorardım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde olan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, ülkesi Ekvador'da ses getiren açıklamalarda bulundu.

"SORMADAN EMELEC'E DÖNERİM"

Eski kulübü Emnelec'e dönüp dönmeyeceği sorulan Enner Valencia, "Evet, sormadan Emelec'e dönerim. Kesinlikle, önce sözleşmeyi imzalar, sonra bana ne kadar ödemek istediklerini sorardım." ifadelerini kullandı.

23 GOL ATTI

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı bu karşılaşmalarda 23 gole imza atarken, 4 asist yaptı.