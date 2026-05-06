Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Valencia Basket, Panathinaikos AKTOR'u 91-87 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Sert tartışmaların yaşandığı maçta her iki başantrenör de diskalifiye oldu.

Telekom Center'da oynanan play-off serisi üçüncü maçının ilk çeyreğini 24-18 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 52-39 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 75-66 önde geçtiği karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

Valencia Basket'te Brancou Badio ve Jean Montero 16'şar sayı attı. Panathinaikos AKTOR'da TJ Shorts'un 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt üretti.

Öte yandan Ergin Ataman ile Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki başantrenör de diskalifiye edildi.

Panathinaikos AKTOR'un 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.

Yunanistan ekibi, ilk iki karşılaşmada 68-67 ve 107-105 galip gelmişti.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel IBI Tel Aviv (2-1) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
