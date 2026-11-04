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VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçta VakıfBank, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Setler 25-21, 25-22 ve 25-11 sonuçlanırken karşılaşma 77 dakika sürdü.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Brancuska)

Türk Hava Yolları : Milenkovic, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Nazlı Eda Kafkas, Zatkovic, Degradi, Buse Melis Kara)

Setler: 25-21, 25-22, 25-11

Süre: 77 dakika (27, 29, 21)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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