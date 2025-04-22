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VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğu Gözden Kaçırmadı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğu Gözden Kaçırmadı
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VakıfBank, Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0 kazanarak Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu oldu. Kupası Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından kaptan Zehra Güneş'e teslim edildi. Cansu Özbay, final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü kazandı.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren VakıfBank, kupasını aldı.

Kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'e takdim etti.

Kupayı kaldıran oyuncular şampiyonluk sevinci yaşadı.

Cansu Özbay, play-off final serisinin en değerli oyuncusu ödülünün sahibi olurken, Kiera Van Ryk'a sezonun en hızlı servis atan oyuncusu ödülü verildi.

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Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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