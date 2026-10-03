Haberler

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk hafta maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi. 119 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-16, 25-18, 23-25 ve 25-19 şeklinde sonuçlandı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Berka Buse Özden)

Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Evans, Abderrahim, Artyshuk, Burcu Yönder)

Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-19

Süre: 119 dakika (28, 27, 34, 30)

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da yağışın ardından gökkuşağı kent üzerinde kartpostallık görüntü oluşturdu

Kartpostallık görüntüler Türkiye'den
Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'siydi! Son halini görenler tanıyamadı

Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'siydi! Son halini görenler tanıyamadı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze! Yapay zeka detayı dikkat çekti

Dünyayı tedirgin eden hamle! Şafakla birlikte füzeleri ateşlediler
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!