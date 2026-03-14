Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin normal sezonunun son haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı zorlu bir mücadele ile 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Nazire Turnaoğlu

Türk Hava Yolları : Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı, Orthmann, Alondra, Merve Nezir, Çağla Çiçekoğlu)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Dangubic, Malual)

Setler: 25-23, 14-25, 17-25, 25-20, 11-15

Süre: 128 Dakika (29, 24, 27, 28, 20)

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

