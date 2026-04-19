Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank kupasını aldı

SULTANLAR Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank, kupasını aldı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-siyahlı ekip mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. VakıfBank'a madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Semih Oktay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aydınlar Eröğüt; kupasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy takdim etti.

FİNALİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU MARINA MARKOVA

VakıfBank forması giyen Marina Markova, final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Marina Markova'ya ödülünü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

