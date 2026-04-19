Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank kupasını aldı

Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank kupasını aldı
VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinin beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Kupasını düzenlenen törenle aldı, Marina Markova ise finalin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

SULTANLAR Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank, kupasını aldı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-siyahlı ekip mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. VakıfBank'a madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Semih Oktay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aydınlar Eröğüt; kupasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve  Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy takdim etti.

FİNALİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU MARINA MARKOVA

VakıfBank forması giyen Marina Markova, final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Marina Markova'ya ödülünü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda İran gemisini vurdu
Haberler.com
500

Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı

İnanılmaz derbi! Mourinho 90+1'de ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü 10 aracı bu hale getirdi
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı

İnanılmaz derbi! Mourinho 90+1'de ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Tek açıklamasıyla Beşiktaş ve Galatasaraylıları küplere bindirdi