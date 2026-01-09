Haberler

Savino Del Bene Scandicci - VakıfBank: 1-3

VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Tijana Boskovic maçın en değerli oyuncusu seçildi.

SALON: Palazzo Wanny

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jan Krticka (Çekya)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Ribechi (L), Franklin, Graziani

VAKIFBANK: Cazaute, Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Ayça (L), Sıla, Lorenne, Dangubic, Aylin

SETLER: 24-26, 22-25, 25-17, 21-25

SÜRE: 104 dakika (27', 28', 23', 26')

VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımını 3-1 mağlup etti. Üçte üç yaparak puanını 9'a yükselten VakıfBank grupta liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın oyuncusu ise Tijana Boskovic seçildi.

VakıfBank, gruptaki dördüncü maçında 14 Ocak'ta sahasında Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
