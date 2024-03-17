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VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 Yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi 26. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Maçın süresi 91 dakika sürdü.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)

Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Begic, İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Sinem Bayazıt, Yaren Işık, Merve Atlıer)

Setler: 22-25 25-19 25-11 25-16

Süre: 91 dakika (21, 26, 22, 22)

Vodafone Sultanlar Ligi 26. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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