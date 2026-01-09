Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Wanny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, 26-24, 25-22, 17-25 ve 25-21'lik setlerle galip geldi.

Bu sonuçla sarı-siyahlılar, grupta 3'te 3 yaptı. Savino Del Bene ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

VakıfBank, gruptaki 4. maçında 14 Ocak Çarşamba günü Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.