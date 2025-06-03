VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Gabriela Orvosova'yı Transfer Etti
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 24 yaşındaki Çek pasör çaprazı Gabriela Orvosova'yı 2025-2026 sezonu için kadrosuna kattı. Orvosova, kariyerinde birçok şampiyonluk yaşamış bir oyuncudur.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çek pasör çaprazı Gabriela Orvosova'yı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.
Genç voleybolcu, kariyerinde sırasıyla VK UP Olomouc, BKS Bostik Bielsko Biala, PGE Rysice Rzeszow ve SMI Roma Volley formaları giydi.
Orvosova, kulüp takımlarıyla 1 Challenge Kupası, 1 Çekya Ligi, 3 Çekya Kupası ve 1 Polonya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor