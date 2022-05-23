Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu - Haberler

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Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

ANKA - Ceylan Sağlam - Spor
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Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya’nın Imoco Volley Takımı'nı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley Takımı'nı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde bugün İtalya'nın Imoco Volley Takımı'yla karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez şampiyonluğa ulaştı ve bu ligde 'en fazla şampiyonluk yaşayan takım' unvanını elde etti.

ANKA / Ceylan Sağlam - Spor

Vakıflar Bankası, Şampiyonlar Ligi, voleybol, İtalya, Spor, Haberler

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