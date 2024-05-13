VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ağustos ayında takıma katılacak 23 yaşındaki voleybolcu için, "Yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz." denildi.