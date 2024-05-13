VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i transfer etti. Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç voleybolcunun yeni başarılara imza atması ve kupalara birlikte yürümeleri için sabırsızlıkla bekledikleri belirtildi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ağustos ayında takıma katılacak 23 yaşındaki voleybolcu için, "Yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz." denildi.