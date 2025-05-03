VakıfBank final şansını kaybetti, Guidetti sakatlıklara dikkat çekti

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi Savino Del Bene'ye 3-0 yenilerek finalde mücadele etme şansını yitiren VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, bazı oyuncuların yaşadığı sakatlık ve hastalıklar nedeniyle istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı ile sarı-siyahlı ekibin Kanadalı oyuncusu Kiera Van Ryk, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Savino Del Bene'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Guidetti, "İtalyan voleybolunun seviyesi çok yüksek. Onlarla mücadele edebilmek için yüzde 100'ümüzü ortaya koyabilmeliyiz. Bu maçta birçok zorlukla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bu hafta bazı sakatlıklar ve hastalıklar yaşadık. Bu da performansımızı azalttı. En iyi oyunumuzu oynasak bile yeterli olur muydu, bundan da emin değilim. Buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol izlettirmek isterdik." ifadelerini kullandı.

Van Ryk ise çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Söyleyecek fazla bir şey yok. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yeteneklerimizi sahaya yansıtamadık. Bu, VakıfBank değildi. Yarınki üçüncülük maçında enerjimizi ve mantalitemizi sahaya yansıtarak sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz." diye konuştu.