VakıfBank, Fenerbahçe'ye şans tanımadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

VAKIFBANK İLK SETİ RAHAT KAZANDI

Mücadelede ilk set karşılıklı hücumlarla başladı. VakıfBank Boskovic ve Markova etkili olurken, Fenerbahçe Medicana rakibi ile arasındaki farkın fazla açılmasına izin vermedi. Sarı-siyahlı takım, 12-9 öne geçince Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Marcello Abbondanza molaya gitti. VakıfBank, Zehra Güneş'in bloklarıyla etkili olurken sarı-lacivertliler ise servis karşılamakta zorlandı. Son bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, ilk seti 25-18 önde bitirdi.

FENERBAHÇE'NİN ÇABASI YETMEDİ

İkinci set çekişmeli başladı. VakıfBank'ın yakaladığı 4 sayılık seriye, sarı-lacivertli ekip Fedorovtseva'nın güçlü hücumlarıyla karşılık verdi ve eşitlik sağlandı: 7-7. Karşılıklı sayılar ve uzun rallilerle süren sette Vargas'ın sayısıyla Fenerbahçe Medicana 20-19 öne geçince sarı-siyahlı takım mola aldı. Moladan iyi dönen VakıfBank bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

VAKIFBANK ÜÇÜNCÜ SETTE DE ETKİLİ OLDU

Üçüncü sete iyi başlayan taraf VakıfBank oldu. Fenerbahçe Medicana, setin devamında toparlanırken sarı-lacivertlilerin bir pozisyona itirazı sonrasında sahada gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasör Cansu Özbay, kırmızı kart gördü. Zehra Güneş'in servis turunda sarı-siyahlı takım, 4 sayılık seri yakaladı ve 17-12 öne geçti. Üstün mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

SERİDE DURUM 1-0 OLDU

Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.